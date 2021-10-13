روبايين: استيراد الأبقار سيوفر اللحوم ويساهم في انتاج بودرة الحليب

قال مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف أن منظمته سترفع تقريرا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تطلب من خلاله فتح استيراد الأبقار المنتجة للحليب وتوقيف استيراد العجول الموجهة للاستهلاك.

ويأتي هذا الطلب حسب ذات المتحدث بعد تسجيل نقص في الكميات المطلوبة من مادة الحليب الموجهة للملبنات التي لا تستفيد من بودرة الحليب المدعم.

كما قال ذات المتحدث، أن استيراد الأبقار له فائدتين وهي رفع منتوج الحليب وتوفير العجول الموجهة للاستهلاك عكس استيراد العجول الذي لا يأتي بأي فائدة للاقتصاد الوطني حسبه.

كما أوضح ذات المتحدث، أن قرار توقيف استيراد الأبقار والإبقاء على استيراد العجول الموجهة للاستهلاك قرار من شأنه رفع أسعار الأبقار المنتجة للحليب ولا يخدم الاقتصاد الوطني