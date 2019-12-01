روبايين: الإنتخابات أقصر طريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والإقتصادية

دعا رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف إلى ضرورة الإحتكام إلى الحل الدستوري الممثل في الإنتخابات لإخراج البلاد من الوضعية الحالية التي تعيشها.

وقال روبايين تصريح لـ”النهار أونلاين” أن المعارضين للإنتخابات والمؤيدين لها لهم الحق في التعبير عن رأيهم لكن هذا لايعني الإستغناء عن المسار الإنتخابي الذي يعتبر اقصر طريق نحو الحل.

وأكد روبايين بأن الشعب الجزائري الذي هضمت حقوقه من طرف العصابة وأذنابها خلال السنوات المنصرمة يريد اليوم أن يسترد حقوقه و أن يعيش بكرامة.

وأضاف ذات المتحدث أن الشعب الجزائري الذي خرج يوم 22 فيفري لإسقاط الخامسة واسقاط العصابة من أجل تنصيب رئيس شرعي و حكم راشد لإخراج البلاد من ازمتهات السياسية و الإقتصادية