روبايين: البارونات تضارب في أسواق الخضر..ولجان مراقبة الأسعار غائبة

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف مصطفى روبايين، أن الإرتفاع في أسعار الخضر و الفواكه خلال هذه الأيام يعتبر نوعا من أنواع المضاربة من قبل البارونات.

ودعا ذات المتحدث في إتصال مع النهار أونلاين، وزير التجارة إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الفوضى، في الأسعار التي تتكرر في كل مناسبة.

وأكد ذات المتحدث بأن الارتفاع في أسعار الخضر و الفواكه خلال هذه الأيام، ليس له اي أسباب تجارية،و هو منطق تفرضه البارونات مع كل مناسبة.

وأضاف روبايين بأن المنظمة و خلال عمليات الاحصاء و التفتيش التي قامت بها مكاتبها الولائية و المحلية قد سجلت غياب تام للجان مراقبة الأسعار و قمع الغش على المستوى المحلي و الولائي.

وندد رئيس منظمة المؤسسات و الحرف بالتلاعب الذي تقوم به البارونات في ضل صمت السلطات، خاصة وأن العيد الأضحى قد تزامن مع الدخول الإجتماعيوهو ما يمكن أن يؤثر على القدرة الشرائية المواطنين.