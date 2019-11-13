روبايين: الوضع السياسي أنهك الإقتصاد وسندعم من يقدم برنامجا لائقا

أعلنت المنظمة الجزائرية للمؤسسات والحرف عن دعمها للإنتخابات المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل كون هذه الإستحقاقات هي من ستخرج البلاد من الأزمة.

وقال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين، أن الوضع السياسي الحالي الذي تعيشه البلاد قد أنهك الإقتصاد الوطني.

وأضاف أن التجاذبات السياسية قد أضرت بالمصالح الإقتصادية الوطنية، وأدخلت عديد المؤسسات في حالة ركود بسبب تراجع الحركية الإقتصادية.

وبخصوص موقف المنظمة من المرشحين الخمسة، أكد ذات المتحدث أن المنظمة ستولي اهتماما كبيرا بالشق الإقتصادي من برنامج كل مرشح.

وأكد أنه وبعد دراسة برنامج كل مترشح خاصة الجانب الإقتصادي سيتم تحديد موقف المنظمة من دعم أحد المرشحين أو لا.