روبايين: توزيع المساعدات على ألف عائلة بتيبازة.. وخلية الأزمة لا تتلقى الأموال

كشف رئيس خلية الأزمة والمتابعة المشكلة من منظمات المجتمع المدني مصطفى روبايين عن قيام المنظمة بتوزيع مساعدات ممثلة في مواد غذائية ومواد تنظيف على ألف عائلة اليوم ببواسماعيل بولاية تيبازة.

وقال روبايين في اتصال مع النهار اونلاين أن هذه المساعدات سيتم توزيعها على العائلات الهشة بالتنسيق مع المصالح الامنية و مصالح المديرية العامة للغابات بالإضافة إلى أعيان ومنتخبين بالمنطقة لتحديد العائلات الهشة والمحتاجة ولتفادي أي تلاعبات.

بالموازاة مع ذلك نفى رئيس خلية الأزمة والمتابعة مصطفى روبايين في حديثه لـ”النهار أونلاين” أن تكون خلية تتلقى مساعدات مالية مؤكدا بأن منظمته لاتتلقى سوى المساعدات التي تكون على شكل مواد غذائية واسعة الإستهلاك ومواد التنظيف والتعقيم.