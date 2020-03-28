روبايين: توزيع مساعدات إنسانية على 2000 عائلة معوزة بثلاث ولايات

كشف رئيس خلية الأزمة والمتابعة للمجتمع المدني مصطفى روبايين، عن إطلاق رجال أعمال جزائريين منخرطين في الخلية، لحملة وطنية للتبرع بمساعدات ومواد غذائية لألفي عائلة معوزة على مستوى 3 ولايات.

وقال روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين”، بأن المساعدات التي تم الشروع في تجميعها على مستوى مقر خلية الأزمة بالجزائر العاصمة، تتضمن مواد غذائية واسعة الإستهلاك على غرار السميد والطحين وزيت المائدة والحليب، بالإضافة المياه المعدنية وبقول جافة والسكر.

وأضاف أن هذه المساعدات تقدم بها رجال أعمال من داخل المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف ورجال أعمال انخرطوا في خلية الأزمة والمتابعة للمجتمع المدني التي يترأسها ذات المتحدث

وبخصوص المساعدات، فقد أكد ذات المصدر أنها ستوجه بالأساس للعائلات المعوزة في المناطق النائية وخارج المدن، وهي العائلات التي تأثرت بظروف الحجر الصحي التي دخلت فيها 9 ولايات على المستوى الوطني.

وأشار روبايين إلى أن العائلات المعوزة سيتم تحديدها بالتنسيق مع أعيان المناطق التي سيتم الذهاب إليها ومع رؤساء البلديات ومصالح الأمن، حتى لا تحدث أي تلاعبات في عملية تقسيم وتوزيع هذه المساعدات، مشيرا إلى أن الولاية الأولى التي ستشملها هذه العملية ستكون ولاية البليدة على أن تتبعها ولايتين اثنتين بعدها بيومين مباشرة.