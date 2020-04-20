روبايين: توسيع الحملة التضامنية لتشمل أغلب ولايات الوطن.. ومشروع لرقمنة القطاع الخاص

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، بأن منظمته بالشراكة والتنسيق مع المديرية العامة للغابات تعمل على تخفيف الغبن على الألاف من العائلات المعوزة من خلال توزيع المساعدات عليها منذ دخول البلاد في حالة حجر صحي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال روبايين في اتصال مع “النهار أونلاين”، أن منظمته تعمل على إيصال هذه المساعدات إلى أكبر عدد من العائلات المعوزة في مختلف ولايات الوطن، وهذا من خلال التنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة التضامن.

بالموازاة مع ذلك، أكد ذات المتحدث أن المنظمة بالتنسيق مع الوزارات الثلاث تعمل على توسيع نشاطها الخيري، مضيفا أن المنظمة في الأساس هي منظمة ذات طابع اقتصادي تعمل على دعم الحكومة في مواجهة هذه الازمة والخروج منها.

بالموازاة مع ذلك كشف روبايين عن إطلاق مشروع من أجل رقمنة القطاع الإقتصادي الخاص بالتنسيق مع ثلاثة قطاعات وزارية وهي التجارة الصناعة ووزارة الفلاحة التي تعتبر شريكا أساسيا للمنظمة.