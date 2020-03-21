روبايين: خلية أزمة من 150 منظمة وطنية ومحلية لمساعدة الفئات الهشة والفقيرة

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين عن تكتل للمجتمع المدني يضم 43 منظمة وطنية و107 منظمة محلية لتشكل خلية ازمة تعمل على تسيير فترة الحجر الصحي التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وقال روبايين في اتصال مع “النهارأونلاين” أن خلية الأزمة التي تم تشكيلها وتضم أزيد من 150 منظمة وجمعية وطنية ومحلية تتشكل من تجار وأصحاب مؤسسات ومهنيين ستعمل على تسيير المرحلة المقبلة إلى غاية شهر أفريل المقبل من حيث توزيع المساعدات على الفئات الهشة والعائلات المعوزة وأصحاب الإحتياجات الخاصة.

وأكد ذات المتحدث أن هذه الخلية ستعمل على نقل المساعدات خاصة المواد الغذائية لهذه الفئات وتوفير الضروريات خاصة ما تعلق منها بحليب الأطفال ومستلزمات التعقيم والخبز و الحليب للعائلات التي يتضرر أفرادها من وقف العديد من النشاطات.

وأشار ذات المصدر أن عدد الجمعيات و المنظمات من شأنها أن تتوسع وتدخل فيها منظمات مجتمع مدني اخرى مؤكدا بأن كل العمل الذي ستقوم به بهذ الخلية سيرفع منه تقرير يومي للحكومة للعمل على التنسيق وتحديد الإحتياجات بصورة يومية