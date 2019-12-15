روبايين: سأنشئ حزب سياسي جديد.. ولن أعود للأفلان

الوطني
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روبايين: سأنشئ حزب سياسي جديد.. ولن أعود للأفلان
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلن رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين، عن الشروع في إجراءات إنشاء حزب سياسي تحت تسمية “حزب جبهة الإتحاد الوطني”.

وقال روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين”، أنه لن يعود إلى حزب جبهة التحرير الوطني بعد أن إنسحب منه منذ أزيد من سبع سنوات بالضبط في 2012.

وأكد ذات المتحدث بأن اجراءات إنشاء الحزب السياسي الجديد سيتم الشروع فيها هذا الأسبوع، وهذا الحزب سيرجع الثقة للشباب من أجل الدخول لعالم السياسة.

وأضاف روبايين في الأخير بأن حزبه سيتضمن 460 عضو مؤسس من 48 ولاية ومن مختلف شرائح المجتمع المدني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=741803

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