روبايين: سيتم إطلاق استثمارات في الصناعات التحويلية لتحويل فائض المنتوج الفلاحي

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين أن العديد من مشاريع الصناعات التحويلية سيتم اطلاقها خلال المستقبل القريب.

وأضاف روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين” أن هذه المشاريع في إطار المنظمة ستسمح برفع الغبن عن العديد من الفلاحين بالموازاة مع القرارات الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والتي ستساهم في عدم ضياع المنتجات الفلاحية

وأكد ذات المتحدث أن قرار وزير الفلاحة القاضي بفتح مجال الاستثمار للشباب حاملي الأفكار من شأنه إدخال روح جديدة لقطاع الفلاحة.

وأشارذات المتحدث إلى أن إدخال روح الابداع في هذا القطاع واستغلال التكنولوجيا من شانه أن يطور المنتجات الفلاحية كما ونوعا