روبايين: شراء الدجاج مباشرة من عند المربين وإغراق الأسواق الأسبوع المقبل

اجتمع اليوم 30 مارس بمقر المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين رئيس المنظمة بعدد من مربي الدواجن

وحسب ماكشفه رئيس المنظمة مصطفى روباين في تصريح لـ”النهار أونلاين” بأن كميات كبيرة من الدجاج ستضخ في الأسواق ابتداءا من الاسبوع القادم عبر جميع لأسواق.

كما أكد أنه بإمكان المواطنين اقتناء الدجاج من عند المربين مباشرة.

وأضاف ذات المتحدث بأن هذه العملية ستتم بالشراكة مع الديوان الوطني لتغذية الأنعام 0nep.

كما ستبقى العملية متواصلة إلى غاية نهاية شهر رمضان مع تشكيل لجنة لمتابعة وضبط الكميات المطلوبة في السوق