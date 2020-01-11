روبايين: على الولاة تسوية ديون المؤسسات لتسريع وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين بأن التقارير التي ترد إلى منظمته من قبل العديد من المؤسسة المشرفة على انجاز المشاريع تفيد بأن نقص التمويل هو سبب تأخر العديد من المشاريع.

وقال روبايين في اتصال مع النهار أونلاين أن عدم دفع مستحقات بعض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة المناولة في المشاريع العمومية قد تسبب في عجز مالي فادح لهذه المؤسسات مما تسبب في عدم قدرتها على مباشرة أشغال الإنجاز.

ودعا روبايين في حديثه ل النهار أونلاين الولاة لضرورة إيجاد حلول لديون المؤسسات العالقة من أجر الرفع من وتيرة الإنجاز .