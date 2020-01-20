روبايين: غرف التبريد مجانا للفلاحين لتخزين فائض إنتاج الخضر والفواكه واللحوم

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين أن وزارة الفلاحة قد وافقت على المطلب الذي رفعته إليها منظمته والقاضي بتوفير غرف تبريد مجانا للفلاحين من أجل تخزين سلعهم

وقال روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين” بأانه و عقب الإجتماع الذي عقده أمس مع وزير الفلاحة شريف عماري تم الإتفاق على عدد من الإجراءات الإستعجالية لانقاذ الفلاحين بعد انهيار أسعار العديد من السلع.

وأكد روبايين بأن هذه الإجراءات تخص الفلاحين في عدة شعب على غرار الخضر و الفواكه و شعبة الدواجن من أجل تخزين السلع لتفادي بيعها بأسعار منخفضة جدا تتسبب بخسائر للفلاحين.

بالموازاة مع ذلك أكد روبايين بأن منظمته تلقت عددا من الشكاوى من طرف الفلاحيين وأصحاب المستثمرات الفلاحية مفادها عدم وجود سوق بيع المنتجات الفلاحية خاصة البطاطا و الدجاج.

وأضاف ذات المتحدث بأنه سيتم العمل من أجل الشروع في تصدير فائض هذه المنتجات نحو عدد من الدولة المجاورة، فضلا عن تحويل كميات كبيرة لتحويل هذا المنتوج نحو الجنوب الجزائري.

كما سيتم العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع خلال أسبوع على أقصى تقدير