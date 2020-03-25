روبايين: فتح مخازن وادي سوف.. والنقل المجاني للبطاط بداية من الغد

كشف رئيس خلية الأزمة والمتابعة للمجتمع المدني مصطفى روبايين عن قيام وزارة الفلاحة باتخاذ قرار يقضي بالنقل المجاني لكميات كبيرة من البطاطا من وادي سوف نحو ولايات الشمال لكسر الأسعار والمضاربة .

وقال روبايين في اتصال مع “النهار أونلاين” أن هذا الإجراء جاء من خلال عمل تنسيقي بين خلية الأزمة والمتابعة والفديرالية الجزائرية ووزارة الفلاحة، كما أن كل المنتجين و المصدرين من فلاحي وادي سوف قرروا أن يفتحوا مخازن البطاطا بوادي سوف وهذا بعد قرار الحكومة وقف كل عمليات التصدير للمنتجات الإستراتيجية.

بالموازاة مع ذلك أكد روبايين أن وزارة الفلاحة قد قررت توفير النقل المجاني لصالح منتجي البطاطا بوادي سوف لنقلها لكل ولايات الشمال وتوفيرها بسعر الإنتاج لكسر المضاربة وارتفاع الأسعار .