روبايين: قافلة مساعدات لـ8 ألاف عائلة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف ورئيس خلية الأزمة للمجتمع المدني، مصطفى روبايين، عن إطلاق قافلة من المساعدات بداية من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة المقبل لصالح 8 ألاف عائلة، وهذا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

وقال روبايين في اتصال مع “النهار”، إنّ قافلة المساعدات التي انطلقت اليوم من ولاية المدية والتي أشرف عليها هو شخصيا ستشمل 6ولايات على المستوى الوطني، وهي ولاية البليدة، الجزائر العاصمة،تيبازة،عين الدفلى،مدية والشلف، وهذا من خلال التنسيق التام مع وزير الفلاحة شريف عماري الذي تعهد بتقديم كل المساعدات اللازمة من أجل إيصال المساعدات للعائلات المعوزة على مستوى المناطق المذكورة.

بالموازاة مع ذلك، أكد روبايين في حديثه لـ”النهار اونلاين”، أن المساعدات تتضمن قفة متكاملة من المواد الغذائية واللحوم مخصصة لشهر رمضان، بالإضافة إلى مواد تنظيف وتطهير، مؤكدا بأن عملية توزيع المساعدات ستستمر إلى مابعد شهر رمضان وإلى غاية القضاء على الوباء.