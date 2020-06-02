روبايين: قرارات مهمة من الحكومة خلال الساعات المقبلة بخصوص النشاطات التجارية

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، إنّ منظمته باشرت مفاوضات مع عدة قطاعات وزارية ذات صلة بالإقتصاد الوطني بناءً على قرارات مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، من أجل إيجاد حل فوري للمؤسسات التي تعاني مشاكل مالية وصارت مهددة بالإفلاس.

وأكد روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين”، أن منظمته اقترحت حلولا جدية للحكومة من أجل مباشرة عدة نشاطات تجارية مجددا مع اعتماد إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا وستشمل هذه الإجراءات حسب ذات المتحدث كل من الزبائن و التجار.

وحسب روبايين، فإن من الممكن أن يكون هناك قرار من الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إعادة النظر في عدد من الإجراءات المتخذة بخصوص عدد من النشاطات التجارية و نشاط المؤسسات.

ودعا روبايين المتعاملين الإقتصاديين إلى ضرورة ضبط النفس و التعامل مع هذه الأزمة بحنكة وتريث.