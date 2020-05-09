روبايين: قوافل تضامنية للعائلات المعوزة بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمؤسسات ومديرية الغابات

كشف مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، أنّ منظمته بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات وعدد من الولاة ستطلق قوافل تضامنية تحمل مساعدات إنسانية متمثلة في مواد غذائية للعائلات المعوزة بمناطق الظل.

وأكد روبايين أن منظمته تعهدت بأنها لن تتخلى عن وعودها اتجاه الفئات المعوزة وأصحاب الدخل الضعيف وذوي الإحتياجات الخاصة، مؤكدا بأن هذه الفئات أصبحت معرضة لجشع بعض التجار.

وأضاف روبايين في حديثه لـ”النهار أونلاين”، أن الولاة هم من سيحددون وجهات هذه القوافل وقوائم العائلات المعوزة بالتنسيق مع المكاتب الولائية للمنظمة.