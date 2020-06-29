 روبايين لـ”النهار أونلاين”:” بعض مديري بنوك خالفوا القانون واغلقوا حسابات المؤسسات الاقتصادية”

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، اليوم الإثنين، بأن بعض مديري البنوك خالفوا القانون وغلقوا حسابات مؤسسات في عدة ولايات.

وأكد روباين لـ”النهار أونلاين” بأنه في إطار العمل التشاركي الذي تقوم به المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف جاهدة من أجل تخفيف المعاناة عن أصحاب المؤسسات والتجار والحرفيين وحتى الفلاحين في 48 ولاية.فقد اجتمعت ببعض رؤساء اللجان الوطنية التابعين للمنظمة الوطنية من أجل متابعة وتقييم الوضع الاقتصادي في الجزائر، خاصة ما تعلق بجائحة “كورونا” والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.

مضيفا بأنه تم تسجيل عدة انشغالات والاستماع إلى بعض الحلول التي تخص أصحاب المؤسسات والفلاحين، وستتم دراستها على كل المستويات لتقديمها موضّحة للوزير الأول وباقي الوزراء كل حسب قطاعه.

وأكد المتحدث بأن المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف سجلت انشغالات عَدّتها بأنها تعدي على قرارات رئيس الجمهورية، والتي خصّت بعض البنوك

وفي هذا الإطار، قال روباين إن بعض مديري البنوك لم يحترموا قرار رئيس الجمهورية القاضي بضرورة توقيف كل المتابعات والأقساط، وقاموا بغلق حسابات بعض المؤسسات.

ليختم روباين بالقول إنه المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تنتظر تدخل الوزير الأول ووزير المالية لاتخاذ إجراءات سريعة وجدّية لإعادة الثقة للمستثمر الجزائري وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القريب العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، استقبل أمس وفدا من جمهورية ليتوانيا لبحث سبل الاستثمار في صحراء الجزائر من خلال تربية أكثر من 5000 رأس من البقر، مع إنجاز 3 مصانع للحليب في الشلف وعين الدفلى وتيارت.