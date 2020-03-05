روبايين: لقاء تنسيقي مع مهنيي شعبة الصيد البحري لرفع العراقيل والمشاكل التي تواجههم

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين أنه سيشرف على تنظيم لقاء تنسيقي بين كل الفاعلين في قطاع الصيد البحري من أجل رفع كل المشاكل والعراقل التي يعانيها مهنيو هذا القطاع للوزارة الوصية.

وقال روبايين في اتصال مع “النهاراونلاين” أنه سيقوم بداية من الأسبوع المقبل بعقد لقاء مع الصيادين وأصحاب سفن الصي من أجل السماع لانشغالات هذه الفئة وحصرها بغية رفعها للمسؤول الأول عن القطاع الوزير سيد احمد فروخي .

كما أكد روبايين بأن المبادرة التي ستشرف عليها منظمته ستركز بالأساس على تطوير هذه الشعبة ورفع الغبن عن ممارسي مهنة الصيد البحري ، مشيرا إلى ان الوصاية قد وافقت على هذه الإجراءات للعمل على رفع كل المشاكل و النهوض بشعبة الصيد البحري