روبايين: مؤسسات فاشلة التهمت 100 ألف مليار.. ومؤتمر وطني لإدماج البطالين في قطاع الفلاحة

قال مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، إنّ شركات مفلسة في عدة قطاعات عمومية كبدت الخزينة العمومية أزيد من 100 ألف مليار خلال العشرية الأخيرة.

وأكد روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين”، على أن مؤسسات في قطاع الفلاحة والصناعة والأشغال العمومية والسياحة، أصبحت تستنزف أموال الخزينة العمومية ولذا وجب إعادة النظر في تسييرها.

وأضاف روبايين أن منظمته تعمل هذه الأيام بالشراكة مع مصالح وزارة الفلاحة على إيجاد خطة عمل جدية بإمكانها أن تقحم الشباب البطال في عالم الفلاحه.

كما أشار ذات المتحدث، مشيرا إلى أنه سيعقد أواخر شهر فيفري ملتقى وطني يجمع اكثر من 800 شاب بطال من المزمع أن تكون فيه قرارات هامة وجدية من شأنها تخفيف معاناة الشباب وإيجاد خطط لإدماج شبابنا في تعاونيات فلاحية.