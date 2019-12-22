روبايين: نحن مستعدون للوساطة من أجل الحوار مع الحراك والطبقة السياسية

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف مصطفى روبايين أنه مستعد للتوسط مع شباب الحراك الشعبي و الطبقة السياسية للجلوس على طاولة الحوار.

وأضاف روبايين في اتصال مع “النهار أونلاين” أنه مستعد لأن يتطوع لوسطاة و الحوار خلال الأيام القادمة بعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للطبقة السياسية.

واكد روبايين في حديثه بأن ترأس تنسيقية المجتمع المدني لدعم الرئيس تبون خلال الرئاسيات الماضية مؤكدا بأنه أنه مستعد لأن يكون له دور في المرحلة القادمة في الحوار الوطني مع كل اطياف المجتمع.