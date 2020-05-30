روبايين: نعمل على إعادة بعث النشاط الإقتصادي مع تطبيق إجراءات وقائية مشددة

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين أن منظمته تعمل بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين التي يرأسها الحاج طاهر بولنوار على الحصول على موافقة من قبل الحكومة على إعادة الترخيص للنشاطات الإقتصادية مع الأخذ بعين الإعتبار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وأكد روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين” أنه وفي حال تم الحصول على تراخيص لاستئناف النشاط فإن الشروط ستكون جدد مشددة فيما يتعلق بالوقاية من جائحة كورونا.

وأضاف أن الطلب سيرفع للحكومة بعد تسجيل أضرار مادية وخسائر كبير تكبدها التجار والمهنيون وأصحاب الحرف.

وأشار ذات المتحدث بأن هذه الشروط ستفرض على التجار والزبائن في نفس الوقت والتي يجب أن يتم من خلالها احترام قواعد الحجر الصحي.

بالموازاة مع ذلك قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف أن العديد من البنوك تقوم بعراقيل وعدم الإستجابة للتعليمات التي أعطاها الوزير الأول عبد العزيز جراد من اجل تأجيل دفع الأقساط وتقديم تسهيلات مالية للمؤسسات المتضررة