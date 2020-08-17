روبايين: يجب إشراك المنظمات والجمعيات التي كانت مقصية سابقا من الثلاثية

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، إن العديد من المنظمات والجمعيات المهنية وحتى النقابات الفاعلة في المجتمع التي كانت مقصية من المشاركة في اجتماع “الثلاثية”، يجب إشراكها خلال الإجتماع المقبل.

وأضاف ذات المتحدث في اتصال مع “النهار اونلاين” بأن منظمته طالبت بتوسعة أعضاء “الثلاثية” حتى تتنوع الاقتراحات وتفرز اقتراحات وحلول جديدة وناجعة للاقتصاد الوطني.

و قال روباين إن المعيار المعتمد هو أقدمية الوجود منذ 5 سنوات، وهو مايجعل العديد من المنظمات التي لم تستدع في وقت سابق يمكن استدعاؤها خلال الاجتماع المقبل، خاصة وأننا مقبلون على تحدي تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي ومحتاجين لكل الآراء النافعة.

وشدد روبايين على ضرورة إشراك كل المنظمات في طاولة الحوار والاستماع إلى آرائها المستقبلية مع توسيع دائرة الاقتراحات في الوقت الحالي خاصة وأن الرئيس تبون يريد التغيير ببناء جزائر جديدة وإشراك كل فئات المجتمع المدني.

وأوضح مصطفى روباين بأن العديد من المنظمات والجمعيات أظهرت وطنيتها ومساهمتها الفعّالة في الأزمة الصحية المنجرة عن تفشي وباء “كورونا” في البلاد.

وختم روباين بالقول إن اجتماع “الثلاثية” لم ينعقد بعد وبالإمكان استدعاء وإشراك المنظمات والجمعيات والنقابات فيه.