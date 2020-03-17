روبايين: 400 مؤسسة لإنتاج مواد التعقيم والمواد الغذائية ستشرع في كسر الإحتكار والمضاربة

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين أن أكثر من 400 مؤسسة إنتاجية مختصة في صناعات الغذائية ومواد التطهير والتعقيم ستعمل على فتح نقاط بيع في عدد كبير من البلديات بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وبأسعار المصنع.

وقال روباين في اتصال مع “النهار أونلاين” بأن هذه المؤسسات قد تم الإتصال بها ووافقت على الخطة الجديدة تهدف لكسر الإحتكار و المضاربة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ستفتح نقاط لبيع منتجاتها بطريقة مباشرة في العديد من البلديات والمدن بأسعار الجملة وأسعار المصنع.

وأضاف ذات المتحدث بأن أسعار هذه المنتجات ستكون منخفضة بـ20 بالمائة مقارنة بالأسعار الحالية.

وياتي هذا الإجراء حسب ذات المتحدث بالتنسيق مع وزارة التجارة من أجل التخفيف على المواطن وتقريب المنتوج في مناطق الظل حتى لا تكون عرضة لجشع بعض التجار كما سترفع تقرير يومي لوزير التجارة ووزير العدل بأسماء التجار الذين يعملون على الزيادة العشوائية في الأسعار واحتكار السلع.