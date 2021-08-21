روبن أموريم يغلق الباب أمام سليماني

أغلق روبن أموريم، مدرب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الباب أمام عودة الدولي الجزائري إسلام سليماني لصفوف الفريق هذا الموسم.

ونقلت وسائل إعلام برتغالية تصريحات أموريم في هذا الخصوص، أين قال: “سيكون لدينا هذا المسوم مهاجمين، بولينيو، ودياغو، وإذا استدعت الضرورة، سنعتمد على الشبان”.

وأضاف مدرب سبورتينغ: “صحيح أن هناك العديد من مناصري الفريق يرغبون في عودة سليماني، لكن نحن نملك نظرة أخرى وهكذا ستسير الأمور”.

يذكر أن إسلام سليماني، أبدى في وقت سابق تحمسه لفكرة العودة لنادي سبورتينغ لشبونة، الذي قضىى فيه أحد أجمل فترات مشواره الكروي.