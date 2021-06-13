روبوت ذكي يجوب الحرم المكي لتوزيع مياه زمزم

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، السبت، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس. وهذا كخطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في السعودية.

وأوضح السديس أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا.والتي ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة.حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس، ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.