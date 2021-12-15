روبوت يشبه البشر يثير الرعب.. شاهد لحظة إستيقاظه

إنتشر مقطع فيديو للحظة إستيقاظ أحدث آلة بشرية، متمثلة في الروبوت المعروف باسم “أميكا” الذي طورته شركة Engineered Arts.

وكشف مختبر بريروبوطاني عن روبوت جديد وصف بأنه “أكثر آلة بشرية متقدمة في العالم”.‏

ويحمل الروبوت إسم “أميكا”، تم إنشاؤه في مختبر بريطاني، ولديه حركات وتعبيرات وجه واقعية بشكل مخيف.

ونشرت شركة “Engineered Arts” فيديو للروبوت “أميكا” عبر قناتها على موقع يوتيوب. والذي يشبه إلى حد كبير الروبوت من الفيلم الأمريكي “I, Robot” من إنتاج عام 2004، ومن بطولة ويل سميث.

ويظهر الروبوت “أميكا” في مقطع الفيديو، وهو يحرك كتفه، قبل أن يفتح عينيه ويعبر عن نظرة مقنعة إلى حد ما من الصدمة أو المفاجأة. حتى أنه يومض عدة مرات بعينيه، ويلاحظ ذراعه الآلي بفضول.

وتُصنف “Engineered Arts” نفسها كـالمصمم والمصنع الرائد لروبوتات الترفيه البشرية في المملكة المتحدة، وتأسست في عام 2005.

ولم تكشف الشركة عن تكلفة صنع الآلة البشرية لأنه لا يزال قيد التطوير. لكنها أعربت عن أملها أن يقدم روبوتها “أميكا” للناس لمحة عن المستقبل لأنه “يمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي”.

كما قالت عميد كلية الهندسة في جامعة ولاية أوهايو، أيانا هوارد، إن البشر يمكنهم الاستفادة من الروبوتات الشبيهة بهم.

إلا أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أعربوا عن قلقهم بشأن كيفية ظهور هذا الروبوت الذي يشبه الإنسان بشكل مخيف.

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