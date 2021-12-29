قناة النهار روبورتاج: الصناعات الجلدية ..صراع من أجل البقاء بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ديسمبر 2021 - 21:42 شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zJOKI اقرأ أيضا أحوال الطقس/ إضطراب جوي على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 17 ديسمبر حديث الصحافة : الإعلام.. سـلاح التصدي لمخططات المساس بالجزائر قناة النهار 22 ديسمبر هذه سلسلة الزيارات المبرمجة بين الجزائر وتونس قناة النهار 15 ديسمبر من 3000 إلى 4000 دينار تكلفة عشاء رأس السنة في المنزل عند الجزائريين قناة النهار 29 ديسمبر "شقيق إلياس شتي : "الجزائر كامل راهي فرحانة بيه قناة النهار 16 ديسمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي أخيرا تم فتح طريق سكنات عدل بتيبازة قناة النهار 15 ديسمبر صديقتي تتعامل مع وليدها بعنف لفظي وجسدي بسبب نتائج الإمتحانات قناة النهار 14 ديسمبر عندي طموحات كبيرة وحبيت نحققهم في وقت واحد..و لكن للأسف ماقدرت نحقق حتى هدف قناة النهار 16 ديسمبر الشيخ النوي: غريب..سرقة لافتات الطريق والسلطات لا خبر قناة النهار 28 ديسمبر ألــو فــارس : "أجنحة الدجاج بالقمح" في الفرن و"حلوى بالتفاح"..ولا أروع قناة النهار 15 ديسمبر