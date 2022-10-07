قناة النهار روبورتاج : تقاليد الشاوية في المولد النبوي بقلم قناة النهار نشر في 07 أكتوبر 2022 - 16:38 ريبورتاج شارك غرِّد أرسل 87 0 روبورتاج : تقاليد الشاوية في المولد النبوي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/nsa1n اقرأ أيضا صريح جدا: بسبب غلاء المعيشة.. جزائريون يعملون بعد التقاعد ! قناة النهار 17 سبتمبر البيض : وفـ.ـاة شخصين وجـ.ـرح اثنين اخرين في حادث مرور أليـ.ـم قناة النهار 27 سبتمبر "وزير التربية مخاطبا أستاذة إنجليزية : مرحبا بك في التربية الوطنية.."مكاش أقرب للتلميذ كيما الأستاذ قناة النهار 21 سبتمبر صريح جدا: كم يستغرق الجزائري من وقت للوصول إلى مقر عمله ..! قناة النهار 05 أكتوبر أمطار تتعدى 40 ملم وأجواء باردة بداية من الأحد أخبار الجزائر 24 سبتمبر "الوزير الأول :" نرجو من الخطوط الجوية أن تواكب نوعية الخدمات قناة النهار 29 سبتمبر القمة العربية: الجزائر تستعد لإستقبال ضيوفها .. الروتوشات الأخيرة قبيل الموعد قناة النهار 06 أكتوبر "الرابور التونسي "نوردو" لأول مرة في الجزائر.."عندنا ناسنا في الجزائر..وراح ندور البلايص الكل قناة النهار 29 سبتمبر صحة: أطباء يحذرون من الأخطاء الطبية في عمليات ختان الأطفال قناة النهار 06 أكتوبر جرذان أكل سيء ونقل مدرسي كارثي .. تلاميذ قرية عبد المولى يستغيثون ويطالبون الوزارة بحلول سريعة قناة النهار 02 أكتوبر