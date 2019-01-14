“روبيرتو كارلوس” :”سأتمنى لعب غولام مع ريال مدريد في هذه الحالة”

كشف الأسطورة البرازيلية، “روبيرتو كارلوس”، موقفه بخصوص إمكانية إنتقال الدولي الجزائري، فوزي غولام مُستقبلا لـ”ريال مدريد”.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها، قبل مُشاركته في حفلة “الكرة الذهبية” للزملاء في جريدة “الهداف” المُخصصة لأفضل لاعب جزائري.

:”غولام يلعب في ناد كبير إسمه نابولي، وهو فريق لعب له أسطورة مثل دييغو مارادونا، وبالتالي فإنه في المُستوى العالي”.

وأضاف :”لو كان يلعب في فريق صغير، لتمنيت رؤيته مع الميرينغي يوما ما، ولكنه الآن نابولي الذي يتنافس على الألقاب”.

ورفض “الرجل الصاروخ”، منح إجابة صريحة بخصوص مُدافع المنتخب الوطني، لكي لا يضع نفسه في حرج نظرا لمنصبه كسفير لـ”الملكي”.