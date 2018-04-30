“روبين” يزيد من متاعب “البايرن” قبل مواجهة “الريال” !

أكد نادي بايرن ميونيخ غياب كل من “بواتينغ” و”روبين”، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعبان في مباراة الذهاب ضد “ريال مدريد” في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان “روبين” قد تعرض لشد عضلي في الدقيقة الـ7 من مباراة الذهاب في حين إضطر بواتينغ للخروج قبل نهاية الشوط الأول.

في حين سيتواصل غياب كل من فيدال، نوير وكومان بسبب الإصابة.

من جهة آخرى، سيستفيد الفريق “البافاري” من عودة “ألابا” للتشكيلة وهو الذي غاب في مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

مشكل الإصابات أصبح هاجسا للمدرب الألماني الذي يريد قلب النتيجة على الملكي والتأهل لنهائي التشامبينز ليغ.