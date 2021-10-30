 روتين عام للحفاظ على صحة الثدي

وزن صحي: ترتبط زيادة وزن الجسم، خاصة عند البالغين بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي تحديداً بعد انقطاع الطمث، ولهذا يوصي الأطباء كلهم على ضرورة الحفاظ على وزن صحي، وتجنب زيادة الوزن من خلال موازنة تناول الطعام مع النشاط البدني.

النشاط البدني: حيث أظهرت العديد من الدراسات أن النشاط البدني المعتدل إلى القوي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، لذلك من المهم ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة، يوميًا لأنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الأدوار الوظيفية لأجهزة الجسم، والتحكم عملية إنتاج الهرمونات، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الابتعاد عن التدخين: فالعديد من الدراسات والبحوث العلمية أوضحت أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي على العكس السيّدات غير المدخنات، خاصة أن مخاطر التدخين تُدّمر وتضعف خلايا الجسم، وتؤثر على جهاز المناعة.

تجنب المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان: فبعض المواد الكيميائية والأشياء الضارة من حولك في حياتك اليومية يمكنها أن تؤثر على صدر المرأة، ويتضمن ذلك بعض الأطعمة، ومواد التجميل، والبلاستيك، والمنتجات المنزلية من حولنا.

كما يضيف مختصون في طب النساء، والصحة عامة، إجراءات وقائية أخرى على غرار:

ارتداء ملابس داخلية صحية وملائمة.

تغذية بشرة الجسم كله عبر استخدام الزيوت الطبيعية.

تجنب مستويات التوتر، لأنه يؤثر على الأداء الوظيفي لأجهزة الجسم، ويؤثر على مستويات الهرمونات.