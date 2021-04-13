روجينا تُقدم البطولة المطلقة الأولى لها “بنت السلطان”: أُحقق حلمي

عبرت الممثلة المصرية روجينا، عن فرحتها الكبيرة، بتقديمها لبطولتها المطلقة الأولى خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وقبل عرض الحلقة الأولى من مسلسلها “بنت السلطان”، مساء اليوم، وجهت روجينا رسالة مؤثرة لجمهورها.

وأكدت الفنانة، أن العمل يمثل حلم عمرها، وأنها ظلت طوال السنوات الماضية راضية بقدرها ومؤمنة بموهبتها وتنتظر الفرصة المناسبة للنجاح.

وكتبت روجينا على حسابها بانستغرام: “لكل مجتهد نصيب، عمري ما استكترت نعمة على حد، ولا بصيت لرزق مش رزقي، على طول كنت راضية حتى وأنا في أصعب انكسارتي”.

وأضافت الفنانة: “كنت بشتغل بمنتهى الاجتهاد، كنت بفرح بنجاح زمايلي وكإنه نجاحي، وكان بيكفيني انو يتقال عليا وش الخير”.

وتابعت: “عمري ما طلبت من البشر، كنت بطلب من رب البشر وكنت واثقة فى ربنا لإنه العدل، وواثقة في موهبتي”.

وأوردت روجينا: “ربنا طبطب عليا والسنة دي بعد عمر ومشوار طويل، بحقق الحلم اللي عمري ما تخليت عنه”.

وشكرت روجينا، جمهورها وزملاءها الفنانين، على دعمهم لها.

كما شكرت زوجها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قائلة: “بشكر أشرف ذكي اللي اتعلمت منه كتير، اللي دايما في ضهري أمي وبناتي”.

ويشارك في بطولة مسلسل “بنت السلطان” النجوم باسم سمرة، وأحمد مجدى، وسوسن بدر، وغيرهم.

هذا وتصدرت أغنية “كان يا ما كان” للمطربة أصالة، وهي جينيريك مسلسل “بنت السلطان” قائمة الأكثر مشاهدة.