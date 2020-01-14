روحاني: سيتم مقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر.

وأكد روحاني، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستبذل كافة جهودها من أجل مواصلة تقصي الحقائق في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال روحاني “تحطم الطائرة الأوكرانية شكل مأساة كبيرة بالنسبة لنا”.

مشيرا في السياق ذاته أن “حادث الطائرة الذي أودى بحياة 176 شخصاً خطأ لا يغتفر، ويجب التحقيق فيه بحرص”.

ودعا روحاني القضاء الإيراني إلى إنشاء “محكمة خاصة برئاسة قاض كبير”، لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأشار أن “الحكومة مسؤولة أمام إيران والدول الأخرى التي فقدت رعايا في حادث الطائرة، وكل الضالعين في الحادث سينالون العقاب”.

وأكد روحاني أن “إعتراف القوات المسلحة الإيرانية بخطئها في حادث الطائرة خطوة أولى طيبة”.