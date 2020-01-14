عاجل

روحاني: سيتم مقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

أخبار العالم
  • -
  • 0
روحاني: سيتم مقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية
بقلم فوزية مسعدي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر.

وأكد روحاني، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستبذل كافة جهودها من أجل مواصلة تقصي الحقائق في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال روحاني “تحطم الطائرة الأوكرانية شكل مأساة كبيرة بالنسبة لنا”.

مشيرا في السياق ذاته أن “حادث الطائرة الذي أودى بحياة 176 شخصاً خطأ لا يغتفر، ويجب التحقيق فيه بحرص”.

ودعا روحاني القضاء الإيراني إلى إنشاء “محكمة خاصة برئاسة قاض كبير”، لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأشار أن “الحكومة مسؤولة أمام إيران والدول الأخرى التي فقدت رعايا في حادث الطائرة، وكل الضالعين في الحادث سينالون العقاب”.

وأكد روحاني أن “إعتراف القوات المسلحة الإيرانية بخطئها في حادث الطائرة خطوة أولى طيبة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=755903

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com