روحاني في زيارة مرتقبة الى تركمانستان وأذربيجان

ذكر التلفزيون الإيراني الأحد ان الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور تركمانستان وأذربيجان غدا لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين سيبحث روحاني مع نظرائه اهم التطورات الأخيرة في المنطقة.

وسيعقد روحاني مع نظيره قربانقلي بردي محمدوف محادثات ثم يلتقي بعد ذلك وفدان رفيعان من البلدين.

وستوقع إيران وتركمانستان وثائق تعاون في وجود الرئيسين.

وسيقوم الرئيس الإيراني بزيارة قصيرة إلى مدينة مرو التاريخية في تركمانستان.

كما سيغادر روحاني يوم الاربعاء تركمانستان قاصدا باكو لعقد محادثات مع نظيره الآذري إلهام علييف.

ومن المتوقع ان يوقع البلدان بحضور الرئيسين على وثائق تعاون عدة .

ثم يعقد الزعيمان بعدها مؤتمرا صحفيا مشتركا وكذا اجتماع اقتصادي لبحث تعزيز التعاون بين الدولتين في المجال الاقتصادي.

مصطفى.ق