رودجرز: “إذا أراد أي فريق التعاقد مع سليماني عليه التفاوض مع ليستر” !

أكد “رودجرز” مدرب “ليستر سيتي”، أن “إسلام سليماني” لا يزال لاعبا معارا في صفوف “موناكو” ولمدة موسم كامل.

غير أنه في حالة أراد أي فريق التعاقد معه فعليه التفاوض مع إدارة ليستر سيتي في ظل اهتمامات العديد من الأندية الإنجليزية.

وقال “رودجرز” في تصريحات نقلها موقع “ليستر ميركوري”: “هناك بعض الأمور يجب أن تمر على الفريق”.

وأضاف: “سليماني خرج معارا وهناك اتفاق على أن ينهي الموسم في موناكو”.

وتابع: “لكن إذا كان هناك أي فريق مهتم بضمه في الميركاتو الشتوي عليهم التفاوض مع ليستر سيتي”.

يذكر أن “توتنهام” مهتم بضم “السوبر سليم” وستكون الصفقة معقدة، خاصة أن مدرب “موناكو” لمّح لإمكانية مغادرة الجزائري.