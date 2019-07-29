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“رودجرز” لا يريد “سليماني” في “ليستر”

الرياضة
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“رودجرز” لا يريد “سليماني” في “ليستر”
بقلم أمير بهلول

كشفت المصادر الصحفية الإنجليزية، أنّ إدارة “ليستر سيتي” وبقيادة المدرب “رودجرز” يريدون التخلص من “إسلام سليماني”.

سليماني وبعد نهاية فترة إعارته مع “فنربخشة”، سيعود لنادي “ليستر سيتي” بعد العطلة التي يقضيها، حيث شارك مع الخضر في نهائيات كأس إفريقيا.

بطل إفريقيا مع “الخضر”، سيكون مطالبا بإثبات نفسه مع “الفوكسيس”، وإلا فإنه سيغادر النادي الإنجليزي في ظل تواجد العديد من العروض المغرية.

فنادي “سبورتينغ لشبونة” يريد إعادته على شكل إعارة مع أحقية الشراء وأيضا أندية الخليج تريد التعاقد معه.


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