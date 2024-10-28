رودري: “مسرور أن أترشح لنيل الكرة الذهبية”

أبدى لاعب مانشستر سيتي رودري هيرنانديز كاسكانتي سعادته الكبيرة بتواجده على رأس قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2024.

وقال رودردي حين وصوله إلى حفل الكرة الذهبية، مستعينا بـ “عكازات”. لمجلة فرانس فوتبول: “مهم جدا أن آتي إلى باريس ومسرور أن أكون مرشحا هنا من بين أفضل اللاعبين لنيل الكرة الذهبية”.

وأضاف قبل حضوره حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول: “هذا أمر كبير بالنسبة لي. سأكون صريحا، لا أعلم أي شيء، سأنتظر لمعرفة النتيجة، اعلم شيئا هو أن الجميع يدعمني”.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” فجرت مفاجأة بشأن هوية الفائز بلقب الكرة الذهبية مساء اليوم الاثنين، حينما أكد مراسلها فابريزيو رومانو أن لاعب مانشستر سيتي رودري سيتوج بالجائزة.

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