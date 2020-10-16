رودي غارسيا يثني على بلعمري ويصفه بالمحارب

أثنى مدرب نادي ليون الفرنسي، رودي غارسيا، على مستقدمه الجديد، الدولي الجزائري جمال بلعمري معتبرا إياه إضافة جيدة للفريق.

وصرح غارسيا، اليوم الجمعة، خلال ندوته الصحفية: “لدينا الكثير من لاعبي الهجوم، أنا سعيد بوصول باكيتا، ودي سيجليو. يعجبني ما سيقدمه لنا جمال بلعمري”.

وأضاف مدرب ليون: “يعجبني ما سيقدمه لنا جمال بلعمري، صحيح أنه حاليا غير جاهز من الناحية البدنية، إلا أنه محارب”.

يذكر أن جمال بلعمري، انتقل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى نادي ليون، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد، مع امكانية تمديده لموسم آخر.