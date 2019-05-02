روراوة:”قمت بإهانة سمير زاهر سابقا فمن يكون عمار بهلول؟”

كشف “محمد روراوة” رئيس الفاف السابق حيثيات المشكل الذي وقع له مع عضو المكتب الفيدرالي الحالي “عمار بهلول” مؤخرا”.

وقال “روراوة” على هامش الجمعية العامة للفاف المنعقدة اليوم الخميس.

“لا أريد حتى نطق إسم عمار بهلول الذي قام بإنتقادي لدى شخصيات خارجية”.

“الرجال يقومون بترشيح رئيس الإتحادية لمنصب عضو المكتب التنفيذي للكاف ونحن نُرشح رئيس رابطة تتكون من 8 فرق”.

“إلتقيت عمار بهلول برواق الفندق وكان معي عامل وشخص لا علاقة له بالرياضة، جاء ليُصافحني فرفضت ذلك ببساطة”.

“سمير زاهر رئيس الإتحاد المصري السابق إنتقد الجزائر ولما إلتقيت به في دولة أجنبية وبحضور شخصيات كبيرة جاء ليُصافحني فقمت بإهانته لذلك من هذا عمار بهلول؟”.