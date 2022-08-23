روراوة :” أشكر الوزارة والسلطات على التنظيم الجيّد”

ابدى محمد روراوة رئيس الفاف الاسبق ونائب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم رضاه التام للتنظيم الجيّد لمنافسة كأس العرب. لأقل من 17 سنة.

وقال روراوة في تصريح لـ “النهار” عقب مباراة الجزائر و فلسطين، اليوم الأحد، “اشكر الوزارة و السلطات على التنظيم الجيد للمنافسة، تنظيم ممتاز”.

وأضاف عن التنظيم في الجزائر “إن شاء الله تكون استضافة لمسابقات أخرى في الجزائر”.

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