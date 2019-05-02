روراوة: “التكوين من صلاحيات الأندية”

إنتقد الرئيس السابق لـ”الفاف”، محمد روراوة، السياسة التي ينتهجها الرئيس الحالي، خير الدين زطشي، وبالخصوص مشروع مراكز التكوين.

وصرح محمد روراوة، على هامش أشغال الجمعية العامة: “التكوين من صلاحيات الأندية، ولم أفهم سبب التركيز على إنشاء أربعة مراكز تكوين”.

وأضاف: “لماذا يتم صرف 450 مليار لبناء هذه المراكز، بدل التأطير مع الأندية، ليقوم من منها ببناء مركز تكوين خاص به”.

وتابع روراوة: “هل سمعتم بأي إتحادية، سواء الفرنسية أو اليابانية، قامت ببناء مراكز تكوين. التكوين من صلاحيات الأندية”.