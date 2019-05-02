روراوة: “التكوين من صلاحيات الأندية”

الرياضة
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روراوة: “التكوين من صلاحيات الأندية”
بقلم حمزة حسناوي

إنتقد الرئيس السابق لـ”الفاف”، محمد روراوة، السياسة التي ينتهجها الرئيس الحالي، خير الدين زطشي، وبالخصوص مشروع مراكز التكوين.

وصرح محمد روراوة، على هامش أشغال الجمعية العامة: “التكوين من صلاحيات الأندية، ولم أفهم سبب التركيز على إنشاء أربعة مراكز تكوين”.

وأضاف: “لماذا يتم صرف 450 مليار لبناء هذه المراكز، بدل التأطير مع الأندية، ليقوم من منها ببناء مركز تكوين خاص به”.

وتابع روراوة: “هل سمعتم بأي إتحادية، سواء الفرنسية أو اليابانية، قامت ببناء مراكز تكوين. التكوين من صلاحيات الأندية”.


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