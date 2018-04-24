روراوة: ” التلفزيون الجزائري ماراهوش يخلص فالفاف” !

تسائل رئيس الفاف السابق محمد روراوة حول مداخيل حقوق البث التي يدفعها التلفزيون الجزائري للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتطرق روراوة خلال مداخلته على هامش أشغال المكتب الفيدرالي المنعقدة يوم أمس الإثنين من خلال فيديو مسرّب على الأنترنت قائلا: “هناك بعض مداخيل التلفزيون العالقة.. صديقي توفيق خلّادي (مدير التلفزيون الجزائري) ماراهوش يخلص وهذا غير معقول”

وأضاف: “التلفزيون عليه أن يدفع الحقوق، هناك مبلغ جد مهم كنت قد أمضيت معه على مبلغ 50 مليار ، وهذه أموال الأندية والفيدرالية، ويجب عليكم المطالبة بها”.