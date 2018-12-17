روراوة :”المولودية فريقي وأتمنى لهم التوفيق أمام المريخ”

عبّر الرئيس السابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، عن أمله في ذهاب “المولودية”، لأبعد مدى ممكن في كأس العرب.

وصرّح “الحاج” قائلا لقناة “أبو ظبي الرياضية” :”بما أني جزائري أعتبر بأن مولودية الجزائر فريقي، وأتمنى لهم التوفيق بقادم التحديات”.

وأضاف ضاحكا :”السودانيون تعودوا على التواجد في الجزائر مؤخرا، بعدما واجهوا إتحاد العاصمة، وسنُرحب بهم مثلما تعودنا عليه دائما ببلادنا”.

وختم :”ولا يجب أن ننسى بأنه وفي حال تأهل المولودية سنجد أنفسنا في ديربي مغاربي كبير في المربع الذهبي للمُنافسة”.