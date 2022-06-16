روراوة حاضر في الجمعية العامة لـ “الفاف”

عرفت الجمعية العامة للإتحاد الجزائري لكرة القدم حضور رئيس الفاف محمد روراوة بحكم انّه يملك أحقية التواجد بالمدرسة العليا للفندقة. كونه عضو في الجمعية.

وصنع روراوة الحدث اليوم الخميس بالنظر إلى الأخبار الذي تحوم في اروقة الفاف حول إمكانية عودته لكرسي الرئاسة .

كما ينتظر. أن يقرّر الأعضاء اليوم مصير رئيس الفاف شرف الدين عمارة بالبقاء أو المغادرة خاصة وانّه لم يوقّع استقالته الرسمية على الورق.

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