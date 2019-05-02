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روراوة: ” سأقول ما لدي خلال هذه الجمعية”

الرياضة
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روراوة: ” سأقول ما لدي خلال هذه الجمعية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الرئيس السابق “للفاف”، محمد روراوة، أنه سيستغل مشاركته في أشغال الجمعية العامة “للفاف”، للتعبير عن رأيه بكل حرية.

وصرح محمد روراوة، لتلفزيون “النهار”، قبل إنطلاق أشغال الجمعية العامة: “ليس لدي أي تعليق حاليا على الحصيلة العامة للإتحادية”.

وأضاف: “ما لدي سأقوله خلال انطلاق الجمعية العامة، وفي حال لم أحصل على الكلمة سأقول ما لدي للصحافة، بعد إنتهاء أشغال الجمعية”.

وتابع: “عندما تلقيت الدعوة، طلبت التحدث في جميع المواضيع، والقانون الداخلي يكفل هذا الحق للجميع”.

وختم محمد روراوة: “لم أبتعد أبدا عن الميادين، وأنا عضو في هذه الجمعية العامة، وسأواصل تأدية مهامي على كامل وجه”.


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