روراوة سيجلس بجانب ماجر وياحي خلال الجمعية العامة !

باشرت لجنة التنظيم الخاصة بأشغال الجمعية العامة المزمع إقامتها صبيحة الغد الإثنين عملية تنظيم القاعة المخصصة للمصادقة على الحصلية المالية والأدبية.

وأقدمت الهيئة المنظمة للجمعية على وضع إسم الرئيس السابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة بجانب كل من الناخب الوطني رابح ماجر، ورئيس إتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي.

ويبقى من غير المؤكد حضور محمد روراوة أشغال الجمعية العامة العادية يوم غد بسبب إرتباطه بإجراء عملية القرعة الخاصة بالبطولة العربية للاندية المقرر إجرائها يوم الثلاثاء المقبل.