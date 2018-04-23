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روراوة :”على الجميع تحمل مسؤوليته”

الرياضة
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روراوة :”على الجميع تحمل مسؤوليته”
بقلم النهار أونلاين

ظهر رئيس “الفاف” السابق، محمد روراوة مُنفعلا بعد نهاية أشغال الجمعية العامة، رغم سعيه للظهور بارد الأعصاب أمام وسائل الإعلام.

وتحدث قائلا :”أنا رجل ديمقراطي والجمعية العامة لديها السيادة، وأحترم جميع قراراتها مهما كانت، وهذا أمر مفروغ منه بالنسبة لي”.

وواصل :”على كل شخص تحمل مسؤوليته” في ردة على رغبة الإدارة الحالية للإتحاد الجزائري بإلغاء مشروعه القاضي ببناء “فندق”.

وأضاف :”بناء مراكز تكوين ليس بالجديد، ولدينا كل الدراسات اللازمة، وتركناها عند مُغادرتنا، وحتى القيمة المالية اللازمة موجودة”.

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