روراوة: ” قمتم بإحتساب مداخيل 2017 في ميزانية 2018″ !

إنتقد رئيس الإتحاد الجزائري السابق محمد روراوة التقرير المالي الذي أعتدته الفاف خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة صبيحة أمس الإثنين.

وتحدث رئيس الفاف السابق “محمد روراوة” على التقرير المالي في فيديو مسرّب على صفحات التواصل الإجتماعي قائلا:

“فيما يخص المداخيل..لقد تم ذكر بالخطأ ولا أضن أنها كانت متعمدة من طرفكم في ميزانية 2018 بعض المداخيل التي تم إحتسابها من قبل في ميزانية 2017”

واضاف: “لو نقرأ حصيلة 2017 نجد أن هناك العديد من المبالغ المهمة التي تم إحتسابها من قبل، وعلى وجه الخصوص مداخيل مؤسسة موبيليس،حيث قدمت هذه الشركة سنة 2017 مبلغ 228 مليار و500 مليون سنتيم، وهناك قيمة مالية لازالت عالقة عليكم المطالبة بها”