روراوة لزطشي..”بـ95 مليار لا يمكنك حتى بناء مركز تكوين واحد” !

تحدث رئيس الفاف السابق، محمد روراوة، عن إستحالة بناء 4 مراكز تكوينية عبر مختلف أنحاء الوطن بمبلغ 95 مليار سنتيم.

وتطرق روراوة لمشروع التكوين الذي يسعى رئيس الفاف الحالي خير الدين زطشي لتجسيده، من خلال مقطع فيديو مسرب لأشغال الجمعية العامة المنعقدة يوم أمس قائلا:

“أحييكم على تفكيركم في التكوين على مستوى الفئات الصغرى، لكن عملية التكوين مرتبطة بالسيولة المالية، وعندما أرى الميزانية التي وضعتموها من أجل إنشاء 4 مراكز تكوين بـ 95 مليار…لأؤكد لكم أنه بهذا المبلغ لا يمكنكم بناء حتى مركز تكوين واحد”.

وأضاف: “هذه القطعة الأرضية (سيدي موسى) 5000 متر مربع، والتي كلفتنا أموالا باهضة، وعبد الحميد حداج شاهد على ذلك”.